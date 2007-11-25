Все результаты 17-го тура английской Премьер-лиги

Двумя ничьими завершился 14-й тур английской Премьер-лиги.

Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 (Коул 19 - Доусон 66)

Фулхэм - Блекберн 2:2 (Мерфи 50 пен., Камара 62 - Эмертон 57, Уорнок 79)

Напомним, что вчера играли Ньюкасл - Ливерпуль 0:3, Бирмингем - Портсмут 0:2, Вандерерс - МЮ 1:0, Арсенал - Уиган 2:0, Эвертон - Сандерленд 7:1, Миддлсбро - Астон Вилла 0:3, МСити - Ридинг 2:1, Дерби - Челси 0:2.

Арсенал по прежнему во главе таблицы - 33 очка (при игре в запасе). За ним ровной цепочкой выстроились оба Манчестера (30 очков - Юнайтед, 29 - Сити), Челси (28), Ливерпуль (27), Портсмут (26), Астон Вилла (24), Эвертон (23), Блекберн (22).

Вест Хэм (19) и Ньюкасл (18) закрепили за собой середину таблицы, ниже которой Ридинг (13), Тотенхэм и Фулхэм (по 12), Болтон и Бирмингем (по 11), Миддлсбро и Сандерленд (по 10). Уиган с 8 очками и Дерби с 6-ю - замыкают.