У украинского олимпийца через 9 лет отобрали золотую медаль

Американский толкатель ядра Адам Нельсон официально признан чемпионом Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Международный олимпийский комитет (МОК) передал Нельсону золотую медаль, завоеванную украинцем Юрием Белоногом, которого уличили в применении допинга.

Как сообщает официальный релиз МОК, Белоног стал одним из спортсменов, которого уличили в применении допинга по итогам перепроверки проб, взятых у атлетов на Олимпиаде-2004. Пробы были проверены в августе 2012 года, незадолго до окончания восьмилетнего срока их хранения. У Белонога выявили запрещенный анаболический стероид оксандролон.

Нельсон на Олимпийских играх в Афинах занял в толкании ядра второе место. Американский спортсмен показал тот же результат, что и Белоног (21 метр 16 сантиметров), но украинца признали победителем по дополнительному показателю - во второй своей лучшей попытке он толкнул ядро дальше, чем американец.

Серебряная медаль в толкании ядра теперь перейдет датчанину Йоахиму Брехнеру, который показал в Афинах третий результат. Бронзовым призером станет испанец Мануэль Мартинес.

Как сообщал УНИАН, Международная федерация легкой атлетики определила наказание в виде двух лет дисквалификации для украинца Белонога, который под воздействием допинга выиграл соревнования Олимпиады-2004 в Афинах в толкании ядра.

Спортсмен был дисквалифицирован задним числом. Аннулированы все результаты его выступлений в период с 18 августа 2004 года по 17 августа 2006 года. Ранее он также был лишен золотой олимпийской медали.

Белоног является чемпионом Европы 2002 года и бронзовым призером мирового первенства-2003. Свою спортивную карьеру он завершил после Игр-2008 в Пекине, где остался за чертой призеров.