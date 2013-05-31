WBA обязала Кличко и Поветкина подписать контракт до 7 июня
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) установила 7 июня как крайний срок, когда Александр Поветкин и Владимир Кличко вместе со своими командами должны договориться по всем вопросам и подписать контракт на бой.
Об этом сообщил промоутер российского боксера Владимир Хрюнов, передает worldboxingnews.net.
Также Хрюнов сказал, что стороны уже очень близки к подписанию контракта, и он не ожидает каких-либо проблем с тем, чтобы уложиться в сроки, установленные WBA.
Вместе с тем на официальном сайте WBA какая-либо информация по этому поводу отсутствует.
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Как сообщал УНИАН, оба боксера после достижения устной договоренности о проведении боя между собой уже провели обязательные поединки, предварявшие очную встречу. Кличко-младший победил Франческо Пьянету, а Поветкин не менее эффектно и убедительно доказал свое превосходство над поляком Анджеем Вавжиком.
После боя Поветкин - Вавжик, который состоялся 17 мая, Хрюнов объявил, что бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве. Место проведения боя - СК "Олимпийский", один из самых больших крытых стадионов в Европе.