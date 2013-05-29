Президент Баварии подтвердил уход Тимощука из клуба
13:25, 29 мая 2013Спорт
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Председатель правления мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Карл-Хайнц Руммениге подтвердил уход украинского легионера Анатолия Тимощука по окончании этого сезона.
Тимощук покинет Баварию / Фото из facebook Тимощука
Как заявил Руммениге в интервью офциальному клубному сайту: "Тимо сообщил, что покинет нас. О своём новом клубе он сообщит после финала Кубка. Что касается Даниэля ван Бюйтена и Клаудио Писсаро, то переговоры с ними начнутся также после финала Кубка".
Как сообщал УНИАН, мюнхенская "Бавария" в этом году стала сильнейшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов УЕФА. Также команда выиграла чемпионат Германии - Бундеслигу. В субботу, 1 июня, "Бавария" может стать первым в истории немецким клубом, сделавшим хет-трик в одном сезоне. Для этого ей необходимо будет выиграть финальный матч Кубка Германии у "Штуттгарта". Этот матч станет последним для команды в сезоне.
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