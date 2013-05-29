Президент Баварии подтвердил уход Тимощука из клуба

Как заявил Руммениге в интервью офциальному клубному сайту: "Тимо сообщил, что покинет нас. О своём новом клубе он сообщит после финала Кубка. Что касается Даниэля ван Бюйтена и Клаудио Писсаро, то переговоры с ними начнутся также после финала Кубка".

Как сообщал УНИАН, мюнхенская "Бавария" в этом году стала сильнейшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов УЕФА. Также команда выиграла чемпионат Германии - Бундеслигу. В субботу, 1 июня, "Бавария" может стать первым в истории немецким клубом, сделавшим хет-трик в одном сезоне. Для этого ей необходимо будет выиграть финальный матч Кубка Германии у "Штуттгарта". Этот матч станет последним для команды в сезоне.