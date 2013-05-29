Первый круг «Ролан Гаррос» преодолела только одна украинка

В Париже завершился первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, в рамках которого проиграли свои матчи лидеры украинского тенниса Леся Цуренко и Александр Долгополов.

Таким образом, во втором круге Украина будет представлена только выигравшей накануне свой стартовый матч Элиной Свитолиной, сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко, находящаяся в конце первой сотни мирового рейтинга, играла с входящей в ТОР-20 теннисисток мира Доминикой Цыбулковой из Словакии, посеянной организаторами «Ролан Гаррос» под 16-м номером. Свое преимущество в классе словачка использовала по полной программе, разгромив соперницу – 6:1, 6:4.

В свою очередь, 23-я ракетка мира Долгополов был фаворитом в матче с россиянином Дмитрием Турсуновым, занимающим место в конце первой сотни рейтинга. Тем не менее, оправдать статус сильнейшего он не смог. Все три сета прошли в упорной борьбе, но в концовке каждого больше везло россиянину – 6:7, 4:6, 6:7.

Как сообщал УНИАН, второй турнир года из серии «Большого шлема», четверки самых престижных чемпионатов мирового теннисного календаря, в которых обязательно участвуют все сильнейшие игроки мира, продлится до 9 июня.