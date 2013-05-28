Сборная Украины по боксу огласила состав на чемпионат Европы

Как сообщает сайт boxingnews.com.ua, в состав команды вошли: Вадим Кудряков (весовая категория - до 49 кг), Денис Шкарубо (52 кг), Николай Буценко (56), Павел Ищенко (60), Вячеслав Кислицын (64), Богдан Шелестюк (69), Евгений Хитров (75), Дмитрий Булгаков (81), Денис Пояцика (91) и Егор Плевако (+91).

Чемпионат Европы по боксу в этом году состоится в июне в Минске.