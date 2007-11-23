Федерация футбола Украины называет абсурдными заявления компании «Юджин» об отсутствии требования УЕФА относительно необходимости демонтировать торгово-развлекательный центр "Троицкий" перед Национальным спортивным комплексом "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Информ-службе ФФУ, об этом заявил руководитель Управления информационной политики Федерации футбола Украины Сергей ВАСИЛЬЕВ.

«Представитель компании «Юджин» Сергей ОВЧИННИКОВ откровенно издевается над здравым смыслом, доводя до абсурда очевидные вещи. В его интерпретации письмо Мишеля ПЛАТИНИ от 21 ноября, которое обнародовал на вчерашнем брифинге в Доме футбола Григорий СУРКИС, «не является доказательством» и «каким-либо реальным подтверждением со стороны УЕФА…» его позиции по отношению к стройке возле НСК «Олимпийский». Возникает логичный вопрос, а что как не официальный документ за подписью президента УЕФА можно считать - таким доказательством?», - сказал С.ВАСИЛЬЕВ.

Он подчеркнул, что оригиналы этого и других писем от М.ПЛАТИНИ по данному вопросу размещены на официальном сайте ФФУ.

«Если С.ОВЧИННИКОВ не доверяет нашей версии перевода с английского, пусть он сделает это сам. Но содержание писем от этого не изменится. Поэтому, как ни крути, а принципиальную позицию УЕФА относительно сноса ТРК «Троицкий» извратить и заболтать не удастся», - подчеркнул он.

«Тем более, что ни инспекторы этой европейской организации, работающие сейчас в Украине, ни ее руководитель не станут плясать под пиаровскую дудку «Юджина», оправдываясь и ублажая С.ОВЧИННИКОВА какими-то дополнительными доказательствами автентичности своих выводов. Не пойдет к нотариусу и Григорий СУРКИС заверять подлинность автографа Мишеля ПЛАТИНИ», - заявил представитель ФФУ добавив: «УЕФА и ФФУ – никогда не будут марионетками в театре абсурда, который спонсирует компания «Юджин», вместо того, чтобы добросовестно выполнить Указ Президента Украины от 31 августа 2007 года. Странно, что и этот документ г-н ОВЧИННИКОВ не подвергает сомнению».

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС подчеркнул, что УЕФА в своем письме от 21 ноября подтвердила свою позицию относительно невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

В тоже время, после пресс-конференции Г.СУРКИСА представитель учредителей ООО "Юджин", руководитель проекта строительства ТРЦ "Троицкий" Сергей ОВЧИННИКОВ заявил, что "Юджин" настроен на поиск компромиссного решения с органами власти по проекту строительства ТРЦ, при этом раскритиковал неконструктивную позицию в этом вопросе руководства ФФУ.

"Григорий Михайлович (СУРКИС) сегодня не привел ни одного доказательства. Все эти заявления глава ФФУ с различными вариациями делает несколько месяцев подряд. При этом мы слышим исключительно его трактовку событий вокруг "Троицкого", без каких-либо реальных подтверждений со стороны УЕФА, кроме переведенной руководством ФФУ переписки", - сказал С.ОВЧИННИКОВ.