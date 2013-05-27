Чемпионка мира по биатлону вышла замуж за «свободовца» (фото)

В Тернополе поженились чемпионка мира по биатлону Елена Пидгрушная и народный депутат от Тернополя, экс-председатель Тернопольского областного совета Алексей Кайда.

Как передает корреспондент УНИАН, в РАГС молодая пришла в белом платье с вышитыми маками, Кайда был одет в вышитую рубашку и черный костюм.

Возле РАГСа молодых с бракосочетанием поздравили родственники и друзья.

На венчание в церкви также пришли тренеры Пидгрушной Игорь Починок и Олег Бунт, нардепы от ВО «Свобода» Андрей Мохник, Игорь Мирошниченко, Андрей Тягнибок (брат лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока) и другие политики.

Кайда во время венчания был в белой рубашке и белом костюме, Пидгрушна – в белом свадебном платье.

После венчания молодые сыграли свадьбу в одном из местных ресторанов.

Жить супруги будут в Подгородном вблизи Тернополя.

Как известно, Пидгрушная – вторая жена Кайды.