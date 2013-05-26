Сборная Украины по пляжному футболу заняла 2-е место на этапе отбора Евролиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в соревнованиях участвовали четыре команды, которые в течении трех дней провели круговой турнир.

Сегодня в заключительном туре соревнований сборная Украины в упорнейшей борьбе обыграла команду Швейцарии -4:3. Тем не менее, победитель соревнований определился досрочно.

Получасом ранее сборная Польши одержала третью победу подряд (над французами – 4:4, 1:0 по пенальти) и стала недосягаема для соперников.

Отметим, что в первом туре соревнований 24 мая сборная Украины разгромила французов со счетом 10:0, а поляки обыграли швейцарцев – 5:3. А накануне швейцарцы обыграли французов (6:5), украинцы же проиграли команде Польши – 3:5.

Как сообщал УНИАН, турнир в Киеве является первым из пяти отборочных соревнований. Финальный турнир Евролиги 8-11 августа примет Торредембара (Испания).