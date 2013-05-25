Две украинки участвуют в "Бриллиантовой лиге"

В США отправились две украинки – Вера Ребрик (метание копья) и Елена Холоша (прыжки в высоту), сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины.

Обе украинки этапом в США начинают «бриллиантовую» серию-2013.

Ребрик в секторе для метания копья придется выдержать конкуренцию от титулованных россиянки Марии Абакумовой и немки Кристины Обергфелль.

У Холоши соперницы не менее серьезные. Это хорватка Бланка Влашич, которая возвращается в сектор после затяжной паузы, шведка Эмма Грин-Трегаро и Леверн Спенсер из Сент-Люсии.

В соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин примут участие новая рекордсменка мира в помещении американка Дженнифер Сур. Бросить ей вызов попытаются Фабиана Мурер из Бразилии, британка Холли Блисдейл, кубинка Ярислей Силва, немка Зильке Шпигельбург и чешка Иржина Свободова.

Как сообщал УНИАН, на первых двух этапах удачно выступил прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который сначала завоевал первое место, а на следующем этапе - второе. Также на втором этапе серебряную награду в секторе для тройного прыжка завоевала Ольга Саладуха.