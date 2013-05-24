Суркиса избрали вице-президентом УЕФА
17:59, 24 мая 2013Спорт
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Григория Суркиса, который много лет возглавлял Федерацию футбола Украины, сегодня в Лондоне на Конгрессе УЕФА избрали вице-президентом руководящего органа европейского футбола.
Григорий Суркис будет курировать вопросы, касающиеся восточноевропейского региона
Он - первый украинец, который занял такую высокую должность в УЕФА, сообщает Голос Украины.
В Швейцарии, где находится штаб-квартира УЕФА, почетный президент ФФУ будет курировать в УЕФА вопросы, касающиеся восточноевропейского региона.
Очевидно, одной из главных причин такого доверия к Григорию Суркису со стороны коллег, стало успешное проведение Украиной финальной части Евро-2012, отмечает издание.
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