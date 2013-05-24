Суркиса избрали вице-президентом УЕФА

Он - первый украинец, который занял такую ​​высокую должность в УЕФА, сообщает Голос Украины.

В Швейцарии, где находится штаб-квартира УЕФА, почетный президент ФФУ будет курировать в УЕФА вопросы, касающиеся восточноевропейского региона.

Очевидно, одной из главных причин такого доверия к Григорию Суркису со стороны коллег, стало успешное проведение Украиной финальной части Евро-2012, отмечает издание.