Суркиса избрали вице-президентом УЕФА

17:59, 24 мая 2013
Спорт
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Григория Суркиса, который много лет возглавлял Федерацию футбола Украины, сегодня в Лондоне на Конгрессе УЕФА избрали вице-президентом руководящего органа европейского футбола.

Григорий Суркис

Он - первый украинец, который занял такую ​​высокую должность в УЕФА, сообщает Голос Украины.

В Швейцарии, где находится штаб-квартира УЕФА, почетный президент ФФУ будет курировать в УЕФА вопросы, касающиеся восточноевропейского региона.

Очевидно, одной из главных причин такого доверия к Григорию Суркису со стороны коллег, стало успешное проведение Украиной финальной части Евро-2012, отмечает издание.

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