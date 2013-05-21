ФФУ за договорные матчи будет отлучать от спорта навсегда

Федерация футбола Украины планирует внести в новые дисциплинарные правила, которые находятся в стадии разработки, пункт об отлучении от спорта на всю жизнь за договорные матчи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на семинаре, посвященном искоренению коррупции в футболе, сообщил первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко.

“Мы готовим новые дисциплинарные правила ФФУ. Там будут нормы, которые будут устанавливать жесткую ответственность за договорные матчи, включительно к пожизненному отлучению от спорта”, - сказал он.

Кроме того, по словам Стороженко, в ближайшие дни Федерация футбола рассмотрит новый устав, в который будут внесены правовые принципы борьбы с коррупцией в футболе.

В то же время Стороженко подчеркнул, что около двух лет назад Федерация футбола разработала и подала для анализа и утверждения изменения в Уголовный кодекс Украины относительно коррупции в спорте, но, к сожалению, добавил он, этот законопроект все еще находится на стадии рассмотрения.

“Мы понимаем, что коррупция уничтожает спорт как таковой”, - сказал Стороженко, заметив, что ФФУ поддерживает требования УЕФА в части прозрачности финансовой деятельности в футболе.