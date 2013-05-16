Дэвид Бекхэм уходит из футбола

По данным агентства, поблагодарив клуб за возможность поиграть на высшем уровне в текущем сезоне, 38-летний англичанин подчеркнул, что для него «настало время завершить карьеру».

Официального подтверждения о завершении игроком карьеры ни на сайте ПСЖ, ни на личном сайте игрока пока нет.

Наибольшего успеха в карьере Бекхэм добился, выступая за "Манчестер Юнайтед", где выиграл 6 титулов чемпиона Англии, дважды выигрывал национальный Кубок и Суперкубок, по разу - Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Выступая в Испании в составе мадридского "Реала", Бекхэм также выигрывал чемпионат страны, Суперкубок и Кубок Сантьяго Бернабеу.

В составе ПСЖ он выиграл Чемпионат Франции сезона 2012/2013.