Дэвид Бекхэм уходит из футбола
17:43, 16 мая 2013Спорт
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Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Дэвид Бекхэм заявил об уходе из профессионального футбола по окончании текущего сезона, сообщает Agence France-Presse.
Бекхэм уходит из футбола
По данным агентства, поблагодарив клуб за возможность поиграть на высшем уровне в текущем сезоне, 38-летний англичанин подчеркнул, что для него «настало время завершить карьеру».
Официального подтверждения о завершении игроком карьеры ни на сайте ПСЖ, ни на личном сайте игрока пока нет.
Девид Бекхэм в составе ПСЖ (второй слева) / Фото facebook.com/Beckham
Наибольшего успеха в карьере Бекхэм добился, выступая за "Манчестер Юнайтед", где выиграл 6 титулов чемпиона Англии, дважды выигрывал национальный Кубок и Суперкубок, по разу - Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
Выступая в Испании в составе мадридского "Реала", Бекхэм также выигрывал чемпионат страны, Суперкубок и Кубок Сантьяго Бернабеу.
В составе ПСЖ он выиграл Чемпионат Франции сезона 2012/2013.
Дэвид Бекхэм / Фото facebook.com/Beckham
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