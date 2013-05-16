ПСЖ готов предложить 100 миллионов евро за Криштиану Роналду

Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" готово предложить 100 миллионов евро за футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС.

В тоже время парижане готовы отпустить главного тренера команды итальянца Карло Анчелотти. А именно "королевский" клуб намеревался приобрести этого специалиста. Таким образом, обе стороны будут заинтересованы в переговорах.

По мнению владельцев ПСЖ, "Реал", возможно, будет готов продать свою главную "звезду" ради приобретения Анчелотти.