ПСЖ готов предложить 100 миллионов евро за Криштиану Роналду
08:21, 16 мая 2013Спорт
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Парижане хотят обменять Анчелотти на Роналду.
Криштиану Роналду может переехать в Париж
Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" готово предложить 100 миллионов евро за футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС.
В тоже время парижане готовы отпустить главного тренера команды итальянца Карло Анчелотти. А именно "королевский" клуб намеревался приобрести этого специалиста. Таким образом, обе стороны будут заинтересованы в переговорах.
По мнению владельцев ПСЖ, "Реал", возможно, будет готов продать свою главную "звезду" ради приобретения Анчелотти.
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