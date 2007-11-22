Блохин: критиковали все кому не лень

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин остался доволен игрой своей команды против французов в последнем матче отборочного раунда Евро-2008. На послематчевой пресс-конференции Блохин похвалил игроков, посетовал на журналистов и сказал несколько слов о своем будущем.

«Последние несколько дней лично для меня выдались очень странными. Меня критиковали все кому не лень. В принципе, когда я был игроком, меня критиковали и больше, однако все равно подвергаться такому давлению не очень приятно. Разница ведь в чем? Игрока могут критиковать сколько угодно, но его уволить не могут. А вот тренера – запросто», - сказал тренер.

Олег Блохин отметил, что команда наконец-то выполнила его требования к игре: «Что касается сегодняшнего поединка, то игра получилась хорошей. Во втором тайме наша команда играла очень неплохо, и я думаю, что мы должны были бы выигрывать этот поединок. На протяжении всего матча, быть может, за исключением первых минут, мы хорошо контролировали мяч. Не просто давали поперечные передачи, и отдавали мяч назад, а делали передачи вперед. Это как раз то, чего я и требовал от ребят уже очень долгое время».

«Из негативных моментов отмечу то, что мы в очередной раз привезли себе два гола. Опять наши соперники получили большое преимущество после наших грубейших ошибок в обороне».

«Нас много критиковали в прессе за то, что мы не умеем играть без мотивации. Скажите, сегодня у наших ребят была мотивация? Ведь журналисты называли эту игру, чуть ли не товарищеской! Однако ребята показали, что у нас есть команда. Мы продемонстрировали хорошую игру».

«Теперь будем продолжать работать и дальше в этом же направлении. Что же касается моего будущего в сборной, то оно пока не обсуждалось», - сказал Блохин.

Football.ua