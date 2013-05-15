Бывший игрок киевского "Динамо" возглавил команду в Хорватии

Это решение огласил президент клуба Славен Жужул, сообщает официальный сайт ФК "Сплит".

«Прежде всего, хочу сказать, что для меня это огромное счастье стать тренером такой команды, - заявил после назначения Саблич. - У меня есть накопленный опыт работы с хорошими тренерами, который я постараюсь передать своим игрокам. Этот клуб дал мне возможность развиваться, как тренеру, и я чувствую себя обязанным помочь команде в этом сезоне. Наша главная задача - попасть в еврокубки и мы полностью сосредоточены на оставшихся двух играх чемпионата».

На данный момент «Сплит» занимает в турнирной таблице третье место, которое дает право выступать в розыгрыше Лиги Европы в следующем сезоне. Для того чтобы сохранить за собой это место команде Саблича в последних двух турах необходимо обыгрывать "Истру" и "Задар".