Исполком ФФУ заявляет о своей решающей роли в создании премьер-лиги

Окончательное решение о создании Украинской футбольной премьер-лиги относится к компетенции Исполнительного комитета Федерации футбола Украины.

Как сообщили УНИАН в информационной службе ФФУ, об этом вчера на заседании Исполкома ФФУ сказал первый вице-президент ФФУ, член Юридического комитета УЕФА Сергей СТОРОЖЕНКО, комментируя письмо от 15 ноября 2007 года на имя президента ФФУ Григория СУРКИСА от владельцев и президентов клубов высшей лиги, в котором речь шла о принятом ими решении создать Украинскую футбольную премьер-лигу (УФПЛ).

Члены Исполкома ФФУ признали, что относятся с пониманием и уважением к такой инициативе людей, которые по сути самостоятельно финансируют отечественный профессиональный футбол.

Однако, отметил С.СТОРОЖЕНКО, окончательное решение относительно признания премьер-лиги относится к компетенции Исполкома ФФУ. В частности, этот тезис подтверждается статьей 18 Устава ФИФА, пунктом 6 статьи 7 Устава УЕФА, пунктом 1 статьи 8 Устава ФФУ.

«Лиги или какие-либо другие объединения клубов на уровне национальной ассоциации разрешаются только с согласия ассоциации и подчиняются ей. Устав ассоциации определяет объем полномочий, которые предоставляются такому объединению, а также его права и обязанности. Положение о каком-либо подобном объединении подлежит утверждению со стороны ассоциации», - процитировал он соответствующую статью Устава УЕФА.

«В связи с вышесказанным считаю, что письмо владельцев клубов стоило бы де-юре рассматривать как заявку на создание УФПЛ. Думаю, что таким образом ФФУ информирована о намерении владельцев клубов высшей лиги подготовить пакет документов, пройти необходимые правовые процедуры для объединения в Украинскую футбольную премьер-лигу. Со своей стороны, мы предлагаем через администрацию ФФУ и профильные комитеты федерации предоставить консультативную, а иногда и практическую помощь полномочным лицам зарождающейся структуры», - добавил он.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, руководство ФФУ считает, что уже первое заседание созданной IX Конгрессом национальной федерации Совета стратегического развития профессионального футбола может быть полностью посвящено этой инициативе клубов при непосредственном их участии.

«В то время, когда вокруг этой резонансной темы бурлят страсти, подогреваемые субъективными, слишком эмоциональными и часто противоречивыми комментариями заинтересованных представителей клубов и руководителей ПФЛ, мы предлагаем спокойную атмосферу делового сотрудничества. Переговорная площадка Стратегического совета ФФУ должна выработать такие взаимовыгодные, прозрачные механизмы совместной работы над заявкой владельцев клубов, чтобы футбольная общественность страны прониклась уважением и пониманием важности решаемой задачи, избавилась от надоевшего ощущения перманентного скандала, конфликтов и дрязг в сфере деятельности профессионального футбола», - сказал он.

Он отметил, что шантаж и ультимативная лексика в диалоге с национальной федерацией недопустимы.

Также С.СТОРОЖЕНКО призвал представителей СМИ не стимулировать агрессивное противостояние различных точек зрения в этом тонком и непростом вопросе. Ведь иногда, распространяя иногда безответственные заявления о целях и задачах потенциального объединения клубов, содержание которых противоречит уставным требованиям ФИФА, УЕФА и ФФУ, журналисты осложняют процесс рождения новой формы самоорганизации профессионального футбола.