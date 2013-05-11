Киевское Динамо сократило отставание от Металлиста

На столичном НСК «Олимпийский» завершился матч 28-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» обыграло мариупольский «Ильичевец» - 1:0, и сократило до трех очков отставание от харьковского «Металлиста» в борьбе за второе место.

Как сообщает корреспондент УНИАН, перед этой игрой киевляне отставали от «Металлиста» на 6 баллов и терять очки команде Олега Блохина нельзя было ни в коем случае.

Игра с середняком турнирной таблицы получилась для «Динамо» очень трудной, как и практически все остальные в этом сезоне. Хозяева поля начали матч вяло, а первый более-менее опасный момент создали лишь на 10-й минуте. Вместе с тем, киевлянам удалось забить быстрый гол. Хотя, и в этом эпизоде не обошлось без казуса. На 16-й минуте игроки «Ильичевца» выбивали мяч подальше от своих ворот, но мяч угодил в руку Лукману Аруне. Судья не углядел в этом эпизоде нарушения правил, а игрок «Динамо», приблизившись к воротам соперника, точным ударом поразил дальний угол – 1:0.

В дальнейшем киевляне, если и атаковали, то малыми силами. Игроки, в основном, концентрировались на игре в обороне. Но и при такой ситуации мариупольцы находили возможности создавать опасные моменты. Впрочем, реализация этих эпизодов оставляла желать много лучшего. Венцом неудачных попыток стал нереализованный гостями пенальти на 50-й минуте игры, после того как Евгений Хачериди нарушил правила в штрафной площади. В итоге, динамовцы одержали очередную очень трудную победу.

В других матчах дня полтавская «Ворскла» на своем поле уступила донецкому «Металлургу» - 0:1, луцкая «Волынь» проиграла киевскому «Арсеналу» - 1:3, а чемпион Украины донецкий «Шахтер» разгромил симферопольскую «Таврию» - 5:0.

28-й тур УПЛ завершится тремя матчами 12 мая.