Легендарный тренер МЮ завершил карьеру

Главный тренер английского футбольного клуба ”Манчестер Юнайтед” сэр Алекс Фергюсон завершит карьеру после окончания сезона.

”Сэр Алекс Фергюсон завершает карьеру. Спасибо, сэр Алекс”, - сообщил официальный сайт клуба.

Сэр Алекс возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 6 ноября 1986 года. За это время он добился следующих титулов: 13-кратный чемпион Премьер-лиги, 5-кратный обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка Футбольной лиги, 10-кратный обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, победитель Кубка обладателей кубков УЕФА, Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка и победитель клубного чемпионата мира.

В нынешнем году ”Манчестер Юнайтед” выиграл чемпионат Премьер-лиги досрочно, но в еврокубках выступил неудачно. Вместе с тем, по уверению руководства английского клуба, это никак не могло повлиять на увольнение тренера. Фергюссон принял решение самостоятельно, более того, его увольнению предшествовали продолжительные дебаты с руководством клуба, которое желало, чтобы тренер остался на своем посту.