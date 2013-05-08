Легендарный тренер МЮ завершил карьеру
Легендарный тренер ”Манчестер Юнайтед” Фергюссон завершил карьеру.
Главный тренер английского футбольного клуба ”Манчестер Юнайтед” сэр Алекс Фергюсон завершит карьеру после окончания сезона.
”Сэр Алекс Фергюсон завершает карьеру. Спасибо, сэр Алекс”, - сообщил официальный сайт клуба.
Сэр Алекс возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 6 ноября 1986 года. За это время он добился следующих титулов: 13-кратный чемпион Премьер-лиги, 5-кратный обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка Футбольной лиги, 10-кратный обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, победитель Кубка обладателей кубков УЕФА, Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка и победитель клубного чемпионата мира.
В нынешнем году ”Манчестер Юнайтед” выиграл чемпионат Премьер-лиги досрочно, но в еврокубках выступил неудачно. Вместе с тем, по уверению руководства английского клуба, это никак не могло повлиять на увольнение тренера. Фергюссон принял решение самостоятельно, более того, его увольнению предшествовали продолжительные дебаты с руководством клуба, которое желало, чтобы тренер остался на своем посту.