Украинцы увидят великое противостояние гигантов бокса - Мейуэзера и Герреро

В ринге сойдутся непобедимый Флойд Мейуэзер и Роберт Герреро. Флойд Мейуэзер считается лучшим боксером мира независимо от весовой категории - он пятикратный чемпион мира и не проиграл ни одного боя в своей профессиональной карьере.

Герреро является обладателем временного чемпионского титула в полусреднем весе. Сейчас он считается едва ли не единственным боксером, которому по силам победить Мейуэзера. Сейчас в отеле-казино MGM в Лас-Вегасе просто не протолкнуться.

Стены отеля украшает надпись «Дом Чемпиона». И тем не менее все понимают, что Роберт Гуерреро может нанести первое в карьере поражение Флойду Мейуэзеру. Заметим, что что бой организует Golden Boy - промоутерская компания Оскара Де Ла Хойи, которого Флойд Мейуэзер тоже победил на профи-ринге. Этот боксерский вечер станет первым в серии интересных событий в мире бокса этой весной на канале 2 +2.

Также 10-11 мая зрители канала 2 +2 увидят Финал Всемирной серии Бокса в Астане (Казахстан). Там «Украинские атаманы» будут сражаться за победу с «Astana Arlans».

А 17 мая в прямом эфире на канале 2 +2 большой боксерский вечер из Москвы, в котором зрители увидят бой с участием будущего соперника Владимира Кличко - россиянина Александра Поветкина.