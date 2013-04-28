На титул Кличко-старшего официально появился претендент
11:15, 28 апреля 2013Спорт
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Канадский боксер Бермейн Стиверн выиграл бой у американца Криса Ареолы и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым обладает Виталий Кличко.
У Кличко появился обязательный претендент на чемпионский пояс WBC
Как передает корреспондент УНИАН, бой завершился сегодня ночью. Весь 12-раундовый поединок проходил под полным контролем Б.Стиверна. Более того, в третьем раунде К.Ареола побывал в нокдауне.
Канадец уверенно довел бой до победы, хотя нокаутировать соперника не смог. Судейские записки утвердили единогласную победу: 118-109, 117-110, 117-110, все в пользу Б.Стиверна.
Эта победа стала для боксера 23-й в карьере и сделала его обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC.
Впрочем, когда состоится, и состоится ли вообще чемпионский бой с участием украинца, неясно. Ведь В.Кличко так и не объявил, будет ли продолжать спортивную карьеру.
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