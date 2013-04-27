Азовмаш разгромил Ферро в полуфинале плей-офф баскетбольной Суперлиги

В Запорожье завершился первый матч полуфинальной серии украинской баскетбольной Суперлиги, в котором местный «Ферро-ЗНТУ» уступил мариупольскому «Азовмашу» со счетом 63:82.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Запорожье с самого начала проходила с преимуществом гостей. Уже в первой четверти они добыли 13-очковый перевес – 23:10.

В дальнейшем запорожцы сумели выровнять игру, а в третьей четверти и вовсе сократили отставание от гостей до 6 баллов. Но в заключительном периоде гости вновь взвинтили темп, сумели навязать свою игру и выиграли четверть с преимуществом в 13 очков, а матч – «+19».

Лучшим бомбардиром в составе команды-победительницы в этой игре стал сербский легионер Мирослав Радулица, набравший 19 баллов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Азовмаша».

В другой полуфинальной паре столичный «Будивельник» накануне обыграл львовскую «Политехнику-Галичину» со счетом 73:56, также лидируя в серии 1:0.