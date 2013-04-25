Украинские дзюдоисты лишились шансов на медали чемпионата Европы

Как сообщает официальный сайт соревнований, Геворг Геворгян досрочно, "иппоном" (чистая победа), за 13 секунд до окончания схватки проиграл белорусу Дмитрию Шершню. Примечательно, что до этого соперник заработал также оценку "юко".

Кроме того, поединок одного из самых титулованных украинских дзюдоистов Георгия Зантарая с венгром Бенце Замбори завершился еще быстрее. За 2 минуты 17 секунд украинский дзюдоист сначала сумел заработать оценку "вадза-ари", но затем позволил сопернику совершить прием, который судьи оценили в "иппон".

По правилам соревнований, украинцы, при успешном выступлении соперников, могли бы попасть в утешительный турнир и побороться за бронзовые медали. Но впоследствии и Д.Шершень, и Б.Замбори проиграли будущим полуфиналистам чемпионата. Белорус уступил французу Давиду Ларосу, а венгр - грузину Лаше Шавдатуашвили.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в столице Венгрии продлится до 28 апреля. В программе турнира, помимо личного первенства среди мужчин и женщин, значатся также командные состязания.