Матузалем не хочет в Украину

Экс-капитан «Шахтера», бразильский полузащитник Франселино Матузалем продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в сентябрьском матче с «Барселоной». В начале недели игрок «Сарагосы» приступит к индивидуальным занятиям и беговой работе вне гимнастического зала. Сам футболист пока что не знает, когда он сможет вернуться на футбольное поле.

"После двух месяцев вне игры, я хочу выйти на поле как можно быстрее, - рассказал Матузалем в интервью изданию «Экипо». - Тяжело быть вне команды и делать одну и ту же рутинную работу. Еще тяжелее, что всю неделю пашешь, чтобы посмотреть очередной матч дома по телевизору. Хочется быть рядом с командой, но нельзя и приходится себя пересиливать".

Футболист признался, что «Сарагоса» - это команда, которая его полностью устраивает

"Без сомнения, я всем доволен. Единственная проблема – это травма. Хотелось сыграть значительно больше и это меня печалит", - отметил Матузалем.

Футболист опроверг слухи о том, что он якобы жалеет об этом переходе и хочет вернуться в Украину: "Это ложь. Я ни с кем не говорил о «Шахтере» с тех пор, как переехал в Сарагосу. Всегда говорил, что здесь мне нравится. Если они это говорят, то обманывают. Я стараюсь как можно быстрее привыкнуть к этой стране и мои уроки испанского только подтверждают это. Я думаю, что знание языка серьезно мне поможет во взаимопонимании с моими партнерами по команде на поле и вне его".

Террикон