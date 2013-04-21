Шахтер не стал чемпионом в Днепропетровске

В Днепропетровске завершился очередной матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Днепр» принимал донецкий «Шахтер» и сыграл вничью – 1:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на поле в Днепропетровске «Шахтер» выходил в роли лидера турнирной таблицы УПЛ, опережающего ближайшего преследователя на 14 очков. И уже сегодня дончане могли стать чемпионами страны. В свою очередь, «Днепр» продолжает вести борьбу за второе-четвертое места в итоговой турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов. Хозяевам также крайне нежелательно было терять очки.

Матч проходил в упорной и вязкой борьбе с многочисленными нарушениями правил с обеих сторон. И судья регулярно доставал из кармана желтую карточку. В начале игры преимуществом завладели хозяева поля и их спурт увенчался успехом на 13-й минуте. Грубейшую ошибку в этом эпизоде допустил вратарь горняков Антон Каниболоцкий. Приняв передачу назад, вратарь затеял обводку бразильского форварда «Днепра» Матеуса, который продемонстрировал хорошую технику и из-под ноги вратаря отправил мяч в сетку – 1:0.

Сразу же после этого «Шахтер» большими силами пошел в атаку, но до поры, до времени у гостей ничего не получалось. Самым активным на поле был капитан горняков Дарио Срна, но и его усилий было слишком мало для достижения успеха.

После перерыва гости еще больше усилили давление на ворота Днепра» и на 61-й минуте добились права на пенальти. Иван Стринич сбил в своей штрафной площади Фернандиньо. На сей раз Дарио Срна пробил хладнокровно и точно – 1:1.

После этого команды начали играть на встречных курсах, попеременно атакуя ворота друг друга. Более того, в концовке «Днепр» атаковал куда опаснее. Но успеха ни одна из команд так и не добилась.

Таким образом, «Шахтер» набрал 70 очков в турнирной таблице, опережая на 15 баллов «Металлист», но, не сумев обеспечить себе титул чемпиона. Это горняки смогут теперь сделать в следующем туре, когда будут играть в Донецке, как раз, против «Металлиста». У «Днепра», в свою очередь, теперь 49 очков и команда Хуанде Рамоса на 4 пункта отстает от «Динамо» и на 6 – от «Металлиста».

Как сообщал УНИАН, 25-й тур Премьер-лиги завершится в понедельник матчем «Арсенал» (Киев) - «Карпаты» (Львов).