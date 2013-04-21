Металлист снова вытеснил Динамо на третье место

В Харькове завершился матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» со счетом 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра была важнейшей для обеих команд. «Металлист» по-прежнему ведет борьбу за второе место в итоговой турнирной таблице УПЛ и путевку в Лигу чемпионов, а одесский «Черноморец», после серии неудач, теперь уже сражается за то, чтобы сохранить за собой пятое место и получить путевку в Лигу Европы.

Игра получилась быстрой, команды играли в открытый футбол, с многочисленными острыми моментами у обоих ворот. Основные события в первом тайме произошли с интервалом в одну минуту. В середине первого тайма, после скидки Папы Гуйе вратарь харьковчан Владимир Дишленкович неудачно выбил мяч и игрок «Черноморца» Лучиан Бурдужан с лета вогнал мяч в левый от себя угол ворот. Но уже в следующей атаке харьковчане разыграли мяч в центре поля и Хавьер Клейтон пробил верхом забросив мяч за спину далеко стоявшему от своих ворот голкиперу одесситов Дмитрию Безотосному.

Во втором тайме преимуществом завладели хозяева поля. Вскоре это сказалось и на счете игры. На 52-й минуте харьковчане разыграли аут на правом фланге, Ромеро Марлос сделал передачу на ход Хосе Сосе, который с угла вратарской точно пробил в ворота мимо Д. Безотосного. Л. Бурдужан тут же попытался восстановить статус-кво, но ворвавшись в штрафную площадь соперника, потерял мяч после борьбы с защитником «Металлиста». А спустя десять минут, после навеса с углового, Хавьер Клейтон головой пробил под перекладину – 3:1.

В оставшееся время игроки «Металлиста» спокойно контролировали игру и довели ее до победы.

В другом матче сегодняшнего дня симферопольская «Таврия» разгромила луцкую «Волынь» - 3:0.

Таким образом, «Металлист» набрал 55 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. Харьковчане на 2 балла опережают киевское «Динамо» и на 7 – днепропетровский «Днепр». Правда, у «Днепра» есть игра в запасе.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится еще один важнейший матч с участием первой и четвертой команд в турнирной таблице - «Днепр» примет дома донецкий «Шахтер».