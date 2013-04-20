Сборная Украины завоевала путевку во второй дивизион чемпионата мира по хоккею

Как сообщает корреспондент УНИАН, к решающему матчу соревнований украинская сборная подошла с большими кадровыми потерями. Из-за травм в предыдущих играх не сумели выйти на площадку три основных форварда – Дмитрий Нименко, Артем Гниденко и Максим Квитченко.

Матч начался для сборной Украины с самой быстрой пропущенной шайбы во всем турнире. Уже на 13-й секунде Томаш Малясинский открыл счет – 1:0 в пользу поляков. А на 7-й минуте он же удвоил преимущество гостей.

Прийти в себя хозяева сумели только в начале второго периода, когда стала получаться игра в атаке. А переломный момент наступил в середине игры, когда с разницей в 13 секунд украинцы забили два гола. В составе команды отличились Роман Благой и Олег Шафаренко – 2:2. А за полторы минуты до конца периода Олег Тимченко уже вывел украинцев вперед – 3:2.

В самом начале третьего периода Александр Матерухин довел преимущество хозяев до двух голов – 4:2. Тем не менее, как оказалось, успокаиваться игрокам сборной Украины было рано. На 53-й минуте Ежи Габрис сократил разрыв до минимума – 4:3, обеспечив напряженную концовку. Впрочем, украинцы сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, сборная Украины набрала 14 очков из 15 возможных, заняла первое место в итоговой турнирной таблице и завоевала единственную путевку в Дивизион 1А (17-22 команды мира). Уже в следующем году украинские хоккеисты смогут побороться за путевку в элитный дивизион, компанию 16 сильнейших хоккейных сборных мира.