Шесть клубов Премьер-лиги оштрафованы на значительные суммы

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, за скандирование болельщиками «Днепра» нецензурных слов и демонстрацию баннера оскорбительного содержания 6 апреля 2013 г. во время матча 23-го тура чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой» днепропетровский клуб должен выплатить 100 тысяч гривень. Оштрафована и «Ворскла» на 25 тысяч гривень - за скандирование нецензурных выражений своими болельщиками во время того же матча.

Киевское «Динамо» должно уплатить штраф в размере 250 тысяч гривень за неправомерные действия болельщиков команды на стадионе НСК «Олимпийский» во время матча 23-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером». В случае рецидива киевский клуб будет вынужден провести одну домашнюю встречу чемпионата без зрителей.

Финансовые санкции в 100 тысяч гривень применены также к «Шахтеру» за использование почитателями донецкой команды пиротехнических средств и бросание постороннего предмета на футбольное поле стадиона НСК «Олимпийский» во время матча с киевским «Динамо».

За скандирование нецензурных слов болельщиками «Динамо» во время матча 24-го тура чемпионата Украины с львовскими «Карпатами» 13 апреля 2013 г. киевский клуб должен выплатить 25 тысяч гривень.

50 тысяч гривень - такая цена использования болельщиками «Ворсклы» пиротехнических средств и скандирования нецензурных выражений на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского 14 апреля 2013 г. во время матча 24-го тура с харьковским «Металлистом». Харьковский клуб также обязан будет уплатить штраф в размере 100 тысяч гривень за использование болельщиками клуба пиротехнических средств и скандирование нецензурных высказываний во время этого же матча.

Штраф одесского «Черноморца» за скандирование его фанатами нецензурных слов и использование пиротехнических средств - 50 тысяч гривень. Эти нарушения были зафиксированы на стадионе «Черноморец» во время игры 24-го тура чемпионата Украины с днепропетровским «Днепром».

Также был вынесен приговор по отдельному футболисту - бразильский полузащитник донецкого «Металлурга» Леонардо пропустит три следующих матча чемпионата Украины за нападение на защитника киевского «Арсенала» Милана Обрадовича, который не владел мячом, на 82-й минуте матча 24-го тура чемпионата между этими командами.