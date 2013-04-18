Украинские хоккеисты выиграли четвертый матч на чемпионате мира в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, матч с голландцами стал первым серьезным испытанием для команды Александра Куликова на нынешнем турнире. В шестерке команд, выступающих в Донецке, есть четкое разделение на тройку фаворитов, борющихся за повышение в классе, и аутсайдеров, желающих хотя бы сохранить прописку в третьем по значимости дивизионе мирового хоккея. И в первых трех матчах этого турнира украинцы четко обозначили разницу в классе, обыграв по очереди Румынию, Эстонию и Литву – каждую команду с разницей в 7 шайб.

В матче же с голландцами, после первого периода украинцы проигрывали с разницей в две шайбы. У гостей отличились Митч Брюйстен и Стив Мэйсон. Правда, во второй трети матча сценарий игры полностью перевернулся. В начале 20-минутки Андрей Михнов сократил разницу в счете, а в середине периода Олег Тимченко сравнял счет. После этого украинцы имели несколько неплохих возможностей для того, чтобы выйти вперед, но невезение вкупе с отличной игрой вратаря соперников, не позволили хозяевам турнира забить гол.

В третьем периоде пошла игра нервов. Оба соперника много и активно атаковали, но поразить ворота соперников не могли. И где-то в середине 20-минутки стало понятно, что идет игра до первой заброшенной шайбы. Но, в основное время игры выявить сильнейшего так и не удалось.

В овертайме команды почти три минуты осторожничали, после чего первый же реальный момент сборной Украины увенчался голом – отличился Олег Тимченко – 3:2.

Таким образом, турнирную таблицу после четырех туров соревнований возглавила сборная Польши. «Кадра» одержала четыре победы в основное время, в том числе и у голландцев, и набрала 12 очков. У украинской команды 11 баллов, а у голландцев – 7, и они уже не претендуют на повышение в классе.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Донецке завершится в субботу 20 апреля. В решающем матче за первое место и попадание на следующий год во второй по значимости дивизион чемпионата мира, в последнем туре сойдутся команды Украины и Польши. Победитель матча, вне зависимости от того, закончится он в основное время, в овертайме или серии буллитов, займет первое место.