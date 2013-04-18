«Украинские атаманы» опротестовали результат поединка в полуфинале WSB

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Украинских атаманов», Д.Гайструк, в частности, заявил: «Правила Всемирной серии бокса четко не ограничивают время подачи апелляции после матча, так что мы имели возможность пересмотреть бой Дениса Беринчика несколько раз и максимально объективно сформировать обращение».

«В понедельник была подана апелляция относительно результатов поединка Дениса Беринчика и Бранимира Станковича. Окончательное решение судей было опротестовано. Мы уже получили предварительный ответ - руководство WSB создало комиссию из трех высококомпетентных представителя для рассмотрения нашего заявления. Решение по апелляции будет вынесено до ответного матча, который состоится в пятницу, 19 апреля. Мы с нетерпением ожидаем и надеемся, что комиссия WSB сможет справедливо принять решение о пересмотре результатов боя Дениса, и не будет принимать во внимание посторонние факторы, то есть будет руководствоваться в своих решениях лишь официальными правилами WSB. В любом случае, даже если опротестованное решение судей не будет опровергнуто, у нас есть все шансы для выхода в финал: в ринг выйдут сильные боксеры и поддержка у нас сильная. Команда настроена очень решительно на реванш и намерена поехать в Астану на финал».

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Как сообщал УНИАН, первая полуфинальная встреча «Украинские атаманы» - «Итальянский гром» завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянской команды.