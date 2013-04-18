«Украинские атаманы» опротестовали результат поединка в полуфинале WSB

01:10, 18 апреля 2013
Спорт
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Генеральный директор боксерской команды «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк сегодня официально подтвердил, что команда подала протест на результат поединка полуфинала Всемирной боксерской серии против «Итальянского грома».

Олександр Усик, Денис Беринчик

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Украинских атаманов», Д.Гайструк, в частности, заявил: «Правила Всемирной серии бокса четко не ограничивают время подачи апелляции после матча, так что мы имели возможность пересмотреть бой Дениса Беринчика несколько раз и максимально объективно сформировать обращение».

«В понедельник была подана апелляция относительно результатов поединка Дениса Беринчика и Бранимира Станковича. Окончательное решение судей было опротестовано. Мы уже получили предварительный ответ - руководство WSB создало комиссию из трех высококомпетентных представителя для рассмотрения нашего заявления. Решение по апелляции будет вынесено до ответного матча, который состоится в пятницу, 19 апреля. Мы с нетерпением ожидаем и надеемся, что комиссия WSB сможет справедливо принять решение о пересмотре результатов боя Дениса, и не будет принимать во внимание посторонние факторы, то есть будет руководствоваться в своих решениях лишь официальными правилами WSB. В любом случае, даже если опротестованное решение судей не будет опровергнуто, у нас есть все шансы для выхода в финал: в ринг выйдут сильные боксеры и поддержка у нас сильная. Команда настроена очень решительно на реванш и намерена поехать в Астану на финал».

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Как сообщал УНИАН, первая полуфинальная встреча «Украинские атаманы» - «Итальянский гром» завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянской команды.

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