Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу

В Киеве завершился последний матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу, в котором столичный «Арсенал» проиграл одесскому «Черноморцу» - 1:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве проходила в равной борьбе и на встречных курсах. Обе команды много комбинировали, и мяч практически не задерживался в центре поля. В итоге, более удачливыми в открытом футболе оказались одесситы.

Уже на 6-й минуте Лучиан Бурдужан воспользовался пасом головой Пабло Фонтанельо и эффектным ударом пробил в ближнюю «девятку» - 1:0. После этого момента «Черноморец» отдал инициативу киевлянам, вследствие чего поплатился в самой концовке тайма. Красивый гол прямым ударом со штрафного забил Андрей Ткачук – 1:1.

Во втором тайме команды по очереди угрожали воротам друг друга, а решающим стал эпизод с угловым у ворот киевлян. После подачи Пабло Фонтанельо перепрыгнул защитников и нанес удар головой. Вратарь «Арсенала» Богдан Сарнавский выбил мяч уже из-за линии ворот – 2:1.

В концовке игры киевляне попытались организовать штурм ворот «Черноморца», но успехом их атаки не увенчались.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня полуфиналистами Кубка Украины стали «Севастополь», «Днепр» и «Шахтер».