Букмекерские ставки на сегодняшние матчи Чемпионата Европы
Вечером проверим
Букмекерские коэффициенты (выигрыш 1 – ничья – выигрыш 2)
Израиль - Россия - 7.68 - 4.80 - 1.50
Сев.Ирландия - Дания - 3.60 - 3.42 - 2.19
Болгария - Румыния - 2.40 - 3.25 - 3.25
Норвегия - Турция - 2.30 - 3.25 - 3.40
Македония - Хорватия - 7.60 - 3.47 - 1.60
Польша - Бельгия - 1.42 - 4.80 - 9.00
Уэльс - Ирландия - 3.05 - 3.15 - 2.60
Шотландия - Италия - 4.20 - 3.15 - 2.07
Литва - Украина - 3.85 - 3.28 - 2.08
Чехия - Словакия - 1.50 - 4.20 - 8.70
Испания - Швеция - 1.65 - 3.69 - 6.60
Латвия - Лихтенштейн - 1.33 - 5.04 - 11.00
Молдавия - Венгрия - 3.12 - 3.28 - 2.40
Албания - Беларусь - 2.05 - 3.42 - 3.94
Германия - Кипр - 1.12 - 9.90 - 22.00
Финляндия - Азербайджан - 1.16 - 8.50 - 20.74
Сербия - Казахстан - 1.13 - 9.50 - 25.00
Португалия - Армения - 1.08 - 14.20 - 34.00
Голландия - Люксембург - 1.01 - 20.00 - 100.00
Греция - Мальта - 1.15 - 10.50 - 23.00
Андорра - Эстония - 7.70 - 4.20 - 1.49
Испания - Швеция - 1.65 - 3.80 - x