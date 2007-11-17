Букмекерские ставки на сегодняшние матчи Чемпионата Европы

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Букмекерские коэффициенты (выигрыш 1 – ничья – выигрыш 2) Израиль - Россия - 7.68 - 4.80 - 1.50 Сев.Ирландия - Дания - 3.60 - 3.42 - 2.19 Болгария - Румыния - 2.40 - 3.25 - 3.25 Норвегия - Турция - 2.30 - 3.25 - 3.40 Македония - Хорватия - 7.60 - 3.47 - 1.60 Польша - Бельгия - 1.42 - 4.80 - 9.00 Уэльс - Ирландия - 3.05 - 3.15 - 2.60 Шотландия - Италия - 4.20 - 3.15 - 2.07 Литва - Украина - 3.85 - 3.28 - 2.08 Чехия - Словакия - 1.50 - 4.20 - 8.70 Испания - Швеция - 1.65 - 3.69 - 6.60 Латвия - Лихтенштейн - 1.33 - 5.04 - 11.00 Молдавия - Венгрия - 3.12 - 3.28 - 2.40 Албания - Беларусь - 2.05 - 3.42 - 3.94 Германия - Кипр - 1.12 - 9.90 - 22.00 Финляндия - Азербайджан - 1.16 - 8.50 - 20.74 Сербия - Казахстан - 1.13 - 9.50 - 25.00 Португалия - Армения - 1.08 - 14.20 - 34.00 Голландия - Люксембург - 1.01 - 20.00 - 100.00 Греция - Мальта - 1.15 - 10.50 - 23.00 Андорра - Эстония - 7.70 - 4.20 - 1.49 Испания - Швеция - 1.65 - 3.80 - x По материалам Soccer.ru

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