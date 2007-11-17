В Киеве планируется залить около 100 катков

В Киеве зимой будет создано около 100 ледовых катков под открытым небом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«В зимний период крайне необходимо организовать досуг киевлян, особенно детей и подростков. Приобщение жителей к ледовому спорту будет способствовать закаливанию и оздоровлению”, - уверен Д.БАСС.

По его словам, места для организации ледовых катков на стадионах общеобразовательных учебных заведений, жилищно-эксплуатационных контор, предприятий и организаций будет определять Главное управление по вопросам физической культуры и спорта и районные в городе Киеве государственные администрации. “В целом в каждом районе планируется организовать не менее десяти ледовых катков под открытым небом», - сообщил Д.БАСС.

По его словам, в прошлом году некоторые катки таяли через несколько дней после заливки в связи с потеплением. Поэтому в этом году катки будут заливаться тогда, когда общая средняя температура будет позволять поддерживать их в состоянии функционирования, сказал первый заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в настоящее время в Киеве функционируют крытые ледовые катки «Атек», «Льдинка», «Льдинка-химволокно», «Авангард» и новая Ледовая арена на территории спортивного комплекса «Наука-спорт» и несколько частных.

“Если погодные условия в эту зиму будут благоприятными, то жители столицы смело могут покупать коньки, ведь теперь, чтобы покататься на них, не нужно будет далеко ездить”, - сказал Д.БАСС.