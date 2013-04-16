Луческу: Чемпионат и Кубок - это совсем разные игры

Об этом он сказал, отвечая сегодня на вопросы журналистов в ходе открытой тренировки «Шахтера» перед кубковым матчем с «Карпатами», которая прошла на спортивно-тренировочной базе «Кирша».

«Чемпионат и Кубок - это совсем разные игры, - отметил тренер «Шахтера». - На поле выходят две команды, над которыми не довлеют очки. Каждая хочет пройти дальше. Наверняка не будет такого, что один коллектив только обороняется, а другой атакует, потому что в любом случае ничья ни к чему не приведет. Все равно нужно будет добиваться положительного результата. Жду открытой игры», - сказал М.Луческу.

Он добавил, что «ждем завтра зрелищный, открытый поединок». «Надеюсь, что соберется много наших болельщиков и они поддержат нас, ведь чаще всего кубковые встречи даже интереснее, чем матчи чемпионата. Тем более за одну игру определяется, кто пройдет дальше», - подчеркнул наставник «Шахтера», сообщается на сайте клуба.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля состоятся матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины, центральным из которых станет противостояние в Донецке «Шахтер» - «Карпаты».