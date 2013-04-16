Украинки сыграют с англичанками в отборе Чемпионата мира по футболу

Сборная Украины попала в 6-ю группу, где ее соперниками будут сборные Англии, Беларуси, Уэльса, Турции и Черногории.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, матчи отборочного тура пройдут с 20 сентября 2013 года по 17 сентября 2014 года. В финальную часть напрямую попадут лишь победители своих групп. Четыре лучшие команды среди тех, кто займет вторые места (по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы) проведут стыковые поединки 25/26 октября и 29/30 октября 2014 года. Победители первых двух пар в матчах 22/23 и 26/27 ноября того же года в прямом противостоянии определят обладателя путевки в финальную часть.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу среди женщин состоится в Канаде с 6 июня по 5 июля 2015 года.