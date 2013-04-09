Сборная Украины по хоккею выиграла второй матч подряд у клуба КХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, в Чехове прошел второй матч в рамках подготовки команды Александра Куликова к чемпионату мира в группе 1В, который пройдет с 14 по 20 апреля в Донецке.

В отличие от вчерашней игры, когда команды в основное время забросили на двоих восемь шайб (сборная Украины выиграла в серии буллитов – 5:4), сегодня игроки ограничились лишь одним голом в каждом из периодов. Счет открыли хоккеисты «Витязя», но затем, в середине второго периода Александр Шафаренко сравнял результат, а в середине третьего Артем Гниденко вывел сборную Украины вперед. Этот гол и стал решающим в матче.

Сегодня вечером сборная Украины возвратится в Донецк, где продолжит подготовку к чемпионату мира.