Украина может отправить на зимнюю Олимпиаду 57 спортсменов

Об этом УНИАН заявил начальник отдела зимних видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Даниль Амирханов.

По его словам, отечественные спортсмены будут представлены в 11 видах спорта из 15 (биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, фристайл, горнолыжный спорт, сноубординг, прыжки на лыжах, лыжное двоеборье, шорт-трек и бобслей).

«Уже определилась квота для участия в Олимпийских играх по биатлону (шесть женщин и пять мужчин) и по фигурному катанию (одна танцевальная пара и одна спортсменка в женском одиночном катании), – сообщил Д.Амирханов. – Квоту в парном катании и одиночном среди мужчин могут увеличить, если украинцы успешно выступят на Олимпийском квалификационном турнире в Оберстдорфе, который пройдет в сентябре текущего года».

Как сообщал УНИАН, в феврале президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка подписал официальный документ, подтверждающий участие Украины в XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, которые пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. По предварительным данным, на Олимпиаде за 98 комплектов медалей будут бороться более 3 тыс. атлетов из 80 стран мира.