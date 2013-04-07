Шахтер обыграл Динамо

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве началась с файер-шоу в секторе фанатов киевского «Динамо». Огромное количество пиротехники, которую сумели пронести болельщики на трибуны, ограничивало видимость на поле (стадион окутал туман) и затрудняло дыхание. Это, возможно, стало одной из причин того, что в первые десять минут на поле было много сумбура и мало осмысленных действий у игроков обеих команд. Впрочем, уже первая по-настоящему серьезная и массированная атака завершилась голом. Большими силами вперед пошли киевляне, чей первый удар по воротам гостей защитники «Шахтера» выбили прямо на ногу набегавшего Андрея Ярмоленко – 1:0.

Уже через минуту, в следующей атаке счет едва не сравняли горняки. Но мяч после удара Тайсона угодил в перекладину ворот Максима Коваля. После этого на поле шла примерно равная игра на встречных курсах, с многочисленными моментами у ворот обеих команд. Кроме того, игроки обеих команд предсказуемо много фолили, в результате чего за первые полчаса игры арбитр показал пять желтых карточек.

Равная игра прекратилась на 37-й минуте, когда свой очередной момент не использовал Тайсон. После этого горняки прочно завладели инициативой. Логичным исходом прессинга стала массированная атака на 43-й минуте, завершившаяся автоголом Данило Да Силвы после рикошета – 1:1. Любопытно¸ что этот момент привел к очередному скандалу, без которых не обходится практически ни одна игра «Динамо» и «Шахтера». За минуту до голевого эпизода травму получил Андрей Ярмоленко. Оперативно получивший помощь от динамовских врачей игрок тщетно пытался добиться от арбитра разрешения вернуться на поле до конца атаки «Шахтера». Получилось, что горняки сравняли счет, находясь на поле в численном большинстве.

После перерыва страсти на поле немного улеглись. Судья больше не вспоминал, про находящиеся у него в кармане карточки, а команды старались соревноваться в мастерстве, что добавило зрелищности игре. Решающий момент произошел за 15 минут до конца игры, когда очередную комбинацию донецкой команды эффектным ударом под перекладину завершил Генрих Мхитарян – 2:1. В последние минуты киевляне отчаянно штурмовали ворота соперника, но все чего добились¸ так это удаления Ярослава Ракицкого в уже добавленное арбитром время.

Таким образом, у и без того уверенно лидирующего в турнирной таблице донецкого «Шахтера» теперь на счету 66 баллов, у идущего вторым харьковского «Металлиста» - 49 очков, «Динамо» - 47, а днепропетровского «Днепра» - 45.

Кроме центральной игры тура в воскресенье также состоялись еще два матча. Донецкий «Металлург» на своем поле обыграл с крупным счетом львовские «Карпаты» - 4:0, а симферопольская «Таврия» уступила ужгородской «Говерле» - 0:2.