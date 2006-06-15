В Германии арестованы 300 футбольных хулиганов

В ходе Чемпионата мира по футболу в Германии произошли первые крупные столкновения футбольных хулиганов с полицией.

Как сообщает радио “Свобода”, перед началом матча Германия-Польша в Дортмунде при усмирении хулиганов были арестованы 240 германских фанатов и 60 - польских.

Матч завершился победой Германии - 1-0.