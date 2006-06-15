В Германии арестованы 300 футбольных хулиганов
09:12, 15 июня 2006Спорт
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В Дортмунде произошли первые крупные столкновения с полицией
В ходе Чемпионата мира по футболу в Германии произошли первые крупные столкновения футбольных хулиганов с полицией.
Как сообщает радио “Свобода”, перед началом матча Германия-Польша в Дортмунде при усмирении хулиганов были арестованы 240 германских фанатов и 60 - польских.
Матч завершился победой Германии - 1-0.
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