Сборная Швеции сравняла счет в матче теннисного Кубка Дэвиса

Как передает корреспондент УНИАН, на корте сошлись спортсмены, разница в рейтинге которых составляет 400 мест. И сомнений в победе украинского теннисиста практически не было никаких.

Тем не менее, уже первая партия показала, что швед готов дать серьезный бой оппоненту – 5:7. Выигранная потом вторая партия Д.Молчановым со счетом 6:4, казалось, поставила все на свои места. Но в дальнейшем скандинавский теннисист исключил ошибки из своей игры, стал гораздо более внимательным и цепким. К этому оказался не готов Д.Молчанов, явно разнервничавшийся и потерявший нити игры. В итоге, поражение – 4:6, 4:6.

Напомним, что в первой игре Александр Долгополов в трех сетах обыграл Исаака Арвидссона. Таким образом, счет матча после первого дня – 1:1. В субботу состоится парная встреча, в которой фаворитом является дуэт из Швеции.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Дэвиса Украина – Швеция продлится до 7 апреля.