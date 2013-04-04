Украина и Россия встретятся в групповом этапе юношеского Евро

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальном турнире Евро примут участие 8 команд. Это Словакия (страна-организатор), и победители семи групп элит-раунда отборочного турнира - команды Австрии, Италии, России, Украины, Хорватии, Швейцарии и Швеции.

Согласно регламенту жеребьевки процедуры посева здесь не было. Заранее было известно, что команда Словакии возглавит группу А. Остальные семь команд оказались в одной корзине и каждой мог достаться любой противник. В итоге сборная Украины попала в группу В с командами России, Хорватии и Италии. Другую четверку составили Словакия, Австрия, Швейцария и Швеция.

Встречи группового этапа будут сыграны 5, 8 и 11 мая. Матчи группы А пройдут в Жилине и Дубнице-над-Вагом, группы В - в Нитре и Злате-Моравце. По две лучших команды попадут в полуфинал, встречи этой стадии пройдут 14 мая в Жилине. Там же три дня спустя состоится и решающий матч. Кроме того, шесть команд, занявшие в группах первые три места, будут представлять Европу на чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдет в ОАЭ с 17 октября по 8 ноября.Таким образом, даже не попав в полуфинал сборная Украины может завоевать путевку на чемпионат мира.

Как сообщал УНИАН, в элит-раунде отборочного турнира к чемпионату Европы сборная Украины в решающем матче сенсационно переиграла команду Германии – 1:0.