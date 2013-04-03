Украинец претендует на звание лучшего легкоатлета Европы
15:46, 03 апреля 2013Спорт
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Европейская ассоциация легкой атлетики начала голосование за лучших легкоатлетов Европы в марте среди мужчин и женщин, где среди мужчин на это звание претендует украинец Андрей Ковенко.
Андрей Ковенко среди претендентов / Фото: myvin.com.ua
Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, в начале марта 39-летний А.Ковенко выиграл дистанцию 20 км на чемпионате Украины по спортивной ходьбе. В Евпатории он установил личный рекорд – 1 час 20 минут 22 секунды.
Голосование продлится до 17 апреля. Все болельщики могут поддержать А.Ковенко по этому линку.
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