Украинец претендует на звание лучшего легкоатлета Европы

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, в начале марта 39-летний А.Ковенко выиграл дистанцию 20 км на чемпионате Украины по спортивной ходьбе. В Евпатории он установил личный рекорд – 1 час 20 минут 22 секунды.

Голосование продлится до 17 апреля. Все болельщики могут поддержать А.Ковенко по этому линку.