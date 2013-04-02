Украинские гандболисты обыграли команду Голландии

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве практически с первых минут проходил с явным преимуществом хозяев площадки. Украинские гандболисты доминировали, но до определенного момента не могли создать себе комфортного преимущества в счете из-за плохой реализации моментов. К тому же, многочисленные удаления в составе голландцев оставались неиспользованными игроками сборной Украины.

Тем не менее, к середине второго тайма хозяева сумели создать себе преимущество в пять мячей – 20:15. Наиболее активным в составе команды в этот момент на площадке был Владислав Остроушко. А спустя несколько минут два подряд гола в исполнении Евгения Жука позволили установить преимущество «+6» - 25:19.

После этого подопечные Андрея Портного спокойно довели матч до победы.

Это первая победа украинцев в отборочном турнире чемпионата Европы-2014. В предыдущих играх со сборными Швеции и Польши украинцы проиграли с общей разницей «-13».

Как сообщал УНИАН, ответная игра в Голландии пройдет 7 апреля.