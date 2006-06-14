Четвертый гол в матче Украина - Испания был действительно красивым

Пенальти и удаление словно стали молчаливым прощением любого дальнейшего результата, каким бы он в итоге не оказался. Заодно и не вспоминать об абсолютном преимуществе испанской сборной. За минуту после гола ситуация с центральным прорывом испанца повторилась – только без пенальти и с желтой, а не красной, карточкой Езерскому.

На 63-й минуте красивый удар Воронина с линии штрафной на дальнюю штангу стал завершением целого ряда попыток прорваться через испанцев и нанести удар... Касилья не доставал до этого мяча... но и мяч прошел близко-близко от ворот.

На 70-й Сергей Ребров, стоя на 11-метровой отметке, отправил мяч над воротами после фланговой передачи от Воробья. Через минуту Рауль отблагодарил неточным ударом, выйдя в упор к Шовковскому под острым углом.

После четвертого гола на 81-й минуте (Фернардо Торрес) оставалось полюбоваться действительно красивой мастерской комбинацией испанцев, прекрасным завершающим пасом и профессиональным ударом.

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