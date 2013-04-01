Украинский велогонщик не доехал до финиша юбилейного «Тура Фландрии»

Как передает корреспондент УНИАН, одна из самых престижных однодневок в мире в этом году отметила свой 100-летний юбилей. В гонке приняли участие 206 гонщиков из 26 команд. Дистанция в 256,2 км оказалась настолько трудной для спортсменов, что до финиша не доехал 91 велосипедист. Лучший велогонщик Украины на данный момент Я.Попович сошел с пути за 40 км до финиша. Из-за падения преждевременно завершил соревнования и главный фаворит - трехкратный победитель «Тура Фландрии» - бельгиец Том Боонен.

Победителем соревнований стал швейцарец Фабиан Канчеллара, почти на 1,5 мин. опередивший главных конкурентов – словака Петера Сагана и Юргена Роландса из Бельгии.

Следующая однодневная гонка Мирового тура Париж – Рубэ состоится 7 апреля.