Ворскле засчитали техническое поражение
08:00, 14 ноября 2007Спорт
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Заря получает 3 очка
Решением Бюро ПФЛ полтавской «Ворскле» за неявку на матч 16-го тура Чемпионата Украины против «Зари» было засчитано техническое поражение, а Луганскому клубу соответственно - три очка в копилку.
Напомним, что в день игры из-за плохой погоды самолету с полтавской командой на борту отказали в посадке в аэропорту Луганска, и делегация «Ворсклы» добиралась на стадион на автобусе, но приехать вовремя не сумела.
Одесскому «Черноморцу» было отказано в переносе матча 17-го тура против донецкого «Металлурга» из-за отсутствия на то оснований.
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