Ворскле засчитали техническое поражение

Решением Бюро ПФЛ полтавской «Ворскле» за неявку на матч 16-го тура Чемпионата Украины против «Зари» было засчитано техническое поражение, а Луганскому клубу соответственно - три очка в копилку.

Напомним, что в день игры из-за плохой погоды самолету с полтавской командой на борту отказали в посадке в аэропорту Луганска, и делегация «Ворсклы» добиралась на стадион на автобусе, но приехать вовремя не сумела.

Одесскому «Черноморцу» было отказано в переносе матча 17-го тура против донецкого «Металлурга» из-за отсутствия на то оснований.

Мариупольский «Ильичевец» оштрафован на 300 у.е. за несанкционированное появление в игровой зоне болельщика во время поединка против ПФК «Севастополь».

ИА «Спорт Украины»