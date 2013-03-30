Украинская биатлонистка завоевала серебро в Тюмени

В Тюмени завершилась первая часть международного коммерческого соревнования «Кубок губернатора» по биатлону, где в женской гонке масс-старт второе место заняла украинка Вита Семеренко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в этом году получили статус международных. А солидный призовой фонд в 100 тыс. евро позволил привлечь к участию, помимо всех сильнейших биатлонистов России, еще и многих зарубежных звезд.

В первой же гонке – женском мега-масс-старте (13,5 км., 6 огневых рубежей) – лидирующие позиции заняли приглашенные спортсмены. Победу в гонке с результатом 47 мин. 13,3 сек. одержала финка Кайса Макарайнен. Почти 19 сек. ей проиграла Вита Семеренко, а третьей неожиданно финишировала российская биатлонистка Анна Никулина, имеющая очень малый опыт выступлений на уровне первой сборной страны. Любопытно, что А. Никулина финишировала четвертой, но заняла итоговое третье место, так как финишировавшая раньше ее другая россиянка Ольга Вилухина была дисквалифицирована. Она не преодолела один штрафной круг.

Отметим, что необычная дистанция спровоцировала многочисленные ошибки спортсменок при стрельбе. Так, победительница гонки К. Макарайнен совершила 8 промахов, В. Семеренко – 5, а А. Никулина – 6.

Как сообщал УНИАН, завтра в Тюмени состоится гонка преследования, на старт которой спортсменки будут выходить по итогам сегодняшних соревнований.