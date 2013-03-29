Тренер Барселоны провел первую тренировку после лечения в США

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Тито Виланова проведет сегодня первую тренировку команды после лечения в США.

Об этом сообщил его помощник Хорди Роура., передает ИТАР ТАСС.

При этом Т.Виланова не поедет с командой на субботний матч чемпионата Испании с "Сельтой" в город Виго.

Т.Виланова вернулся домой во вторник из Нью-Йорка, где в течение 10 дней проходил курс лечения после операции по удалению раковой опухоли. Он был прооперирован в Испании в конце декабря.