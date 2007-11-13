Установлен новый рекорд мира по теннису
18:43, 13 ноября 2007Спорт
711
Прежний рекорд побит на 10 минут
Два швейцарских теннисиста установили новый мировой рекорд по продолжительности теннисного матча в одиночном разряде, сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации (ИТФ).
В первых числах ноября на кортах теннисного центра в городке Дерендинген (Швейцария) 24-летний Сирил Каммерман и 18-летний Симон Мюнцингер устроили настоящий теннисный марафон. Они сыграли 56 сетов, не выпуская ракеток из рук на протяжении 26 часов и 15 минут.
Это достижение перекрыло старый мировой рекорд, принадлежавший австрийцам Ганнсу Горндлеру и Патрику Фегрингеру. Он равнялся 26 часам и 5 минутам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter