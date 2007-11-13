Установлен новый рекорд мира по теннису

Два швейцарских теннисиста установили новый мировой рекорд по продолжительности теннисного матча в одиночном разряде, сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации (ИТФ).

В первых числах ноября на кортах теннисного центра в городке Дерендинген (Швейцария) 24-летний Сирил Каммерман и 18-летний Симон Мюнцингер устроили настоящий теннисный марафон. Они сыграли 56 сетов, не выпуская ракеток из рук на протяжении 26 часов и 15 минут.

Это достижение перекрыло старый мировой рекорд, принадлежавший австрийцам Ганнсу Горндлеру и Патрику Фегрингеру. Он равнялся 26 часам и 5 минутам.

РИА "Новости"