УЕФА разъяснил, как страны могут подавать заявку на Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА утвердил правила подачи заявок на проведение матчей финальной стадии Евро-2020. Согласно декабрьскому решению исполкома в Лозанне, финальный турнир пройдет в 13 городах по всей Европе.

Как сообщает официальный сайт организации, матчи финальной стадии Евро-2020 будут разбиты на 13 пакетов. В 12 из них войдут по три матча групповой стадии и одному матчу плей-офф (1/8 финала или 1/4 финала), а 13-й будет состоять из обоих полуфиналов и финала. Все матчи в пределах одной страны будут проходить на одном стадионе, в том числе оба полуфинала и финал.

Каждая ассоциация может подать две заявки: одну на стандартные пакеты и одну на полуфиналы/финал. В этих заявках может быть указан либо один и тот же город, либо два разных. В заявку также можно включать проекты стадионов, но их строительство должно быть завершено к 2016 году. В случае невыполнения сроков УЕФА может пересмотреть свое решение относительно этой заявки.

Как сообщал УНИАН, президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков неоднократно говорил о том, что Украина будет претендовать на проведение матчей Евро-2020.